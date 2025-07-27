Edinilen bilgiye göre,
İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Berat Ö. (25) idaresindeki 16 PD 666 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü Berat Ö. ile yolcu koltuğunda bulunan Mehmet Ö. (42) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, araçta sıkışan iki kişiyi çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Yavuz Yılmaz