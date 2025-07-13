Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Narlıdere mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Kadir Menteş(26) yönetimindeki 35 ZS 650 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç parçalara ayrılırken, sürücü yola fırladı. Ağır yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç