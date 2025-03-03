Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’da 3 ayrı noktada kurulan iftar sofralarında biri İnegöl’de kuruldu. Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı ve Emirsultan Meydanı ile birlikte İnegöl’de çarşı merkezinde bulunan Açık Otoparkta kurulan iftar sofralarında her gün binlerce kişi ağırlanıyor.

Çarşı merkezindeki iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, "Bugün Ramazan'ın 3. günü. Halkımız Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu 1000 kişilik çadırda iftarını açmak üzere şu anda yemeklerini alıyorlar. Bu 30 gün boyunca devam edecek. Bazı vatandaşlarımız yeri bilmiyor. Yekrar açıklayayım ayrıntılı bir şekilde. Eski kültür sarayının olduğu yerde kapalı çarşının hemen başı, otopark olarak kullanılan alanda 1000 kişilik çadır kurulmuş durumda. Burada vatandaşlarımız gelip her akşam iftar boyunca oruçlarını açabilecekler. Ayrıca 11 Mart'ta Mer Pa pazaryerinde 4000 bin, 17 Mart'ta da Alanyurt pazaryerinde 3000 kişilik iftar verilecek. Aynı zamanda büyükşehir belediye başkanımız İnegöl'de iftara katılacak. Onun tarihinide yine açıklarız" dedi.