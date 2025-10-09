

Olay İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde meydana geldi. 14 yaşındaki Ö.D. Dün okuldan çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bunalıma giren 14 yaşındaki Ö.D., Cerrah parkındaki ormanlık alana gitti. İntihar kararı alan genç kız ağaca bağladığı iple canına kıydı. Olayı bir süre sonra gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Genç kızın cenazesi ağaçtan indirildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN