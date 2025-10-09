Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ve 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.