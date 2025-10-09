1983 yılında Nurettin Eroğlu tarafından kurulan Eroğlu Holding çatısı altında faaliyet gösteren Colins’in Aksaray’daki fabrikasında yaklaşık 1500 kişi istihdam ediliyordu. Ancak şirketin Mısır’daki yeni yatırımını faaliyete geçirmesiyle birlikte Aksaray’daki üretim tamamen durduruldu.

Hafta sonu itibarıyla fabrikanın üretim faaliyetleri sona erdirilirken, tesisin kapıları kapatıldı.

Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre, fabrikadaki makineler ve malzemeler olduğu gibi bırakıldı. Şirketin, Mısır’daki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda Aksaray tesisini yeniden devreye alabileceği ifade edildi.