Daha önce birçok koşu organizasyonunda birincilik kürsüsüne çıkan başarılı sporcu, bu kez de 5 Ekim 2025 Pazar günü düzenlenen Uludağ Eker Run 42 kilometre maratonunda önemli bir başarıya imza attı.

Parkur boyunca üstün bir performans sergileyen Güler Yıldırım, yaş kategorisinde 1’inci olarak yarışı tamamladı ve İnegöl’e bir kez daha gurur yaşattı.

İnegöl Belediye Spor yetkilileri, sporcunun elde ettiği başarıdan dolayı Yıldırım’ı tebrik ederek, “İlçemizi ulusal yarışlarda en iyi şekilde temsil eden sporcumuzla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.