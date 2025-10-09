İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 14-18 Ekim 2025 tarihleri arasında kapılarını açacak olan fuar öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Uğurdağ: "Zorlu Şartlara Rağmen Pazardaki Gücümüzü Kanıtlayacağız"

Başkan Uğurdağ, tüm dünyada yaşanan ekonomik daralmalara ve zorlu piyasa koşullarına rağmen, İnegöl mobilyasının kalitesinden ve ihracat potansiyelinden asla taviz verilmemesinin önemini vurguladı. Uğurdağ, "Sektörümüz, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de dinamizmini koruyor. 53. MODEF Expo, bu direncin en somut göstergesi olacak. İçinden geçtiğimiz bu dönemde 'makul hedeflerle' yola çıktık ve bu hedeflere ulaşacağımıza inancımız tam" dedi.

Uğurdağ, fuarın uluslararası önemine dikkat çekerek, bu yıl da yurt dışı ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. Başkan, "İnegöl mobilyası, dünya pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Fuarımıza bu yıl, toplamda 20.000 ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaretçilerin 2.000'inin ise başta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere, 30'a yakın farklı ülkeden gelmesini hedefliyoruz. Bu rakamlar, İnegöl'ün küresel mobilya ticaretindeki merkezi rolünü teyit ediyor. Amacımız, yeni iş birlikleri kurarak, mevcut ekonomik sıkıntılara rağmen ihracat hacmimizi artırmak ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Uğurdağ, son olarak tüm mobilya üreticilerini, sektör profesyonellerini, yerli ve yabancı alım heyetlerini 53. MODEF Expo'ya davet etti. Uğurdağ "İnegöl'ün sanatkâr ruhunu, modern tasarımlarını ve kalitesini bir kez daha dünya sahnesine taşıyacağız. Fuarımız, sadece bir buluşma noktası değil, aynı zamanda yeni pazar kapılarının açıldığı ve geleceğe umutla baktığımız bir platformdur. Hep birlikte, İnegöl mobilyasının gücünü bir kez daha kanıtlayacağız. Tüm katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize şimdiden verimli bir fuar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.