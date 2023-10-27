İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında yaptığı dokunuşlarla trafiği rahatlatacak adımlar atıyor. Özellikle mahalle aralarında oluşturduğu 3 bin kapasitesi olan otoparklarla ara sokaklarda parklanma sorununu ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda şehir merkezi için de yapılan planlamalarda yeni yeni otopark alanları üretiliyor. Son olarak Yenice Mahallesinde Gazi Ahmet Türkyılmaz Sokakta düzensiz parklanma alanı olarak kullanılan boş alan, İnegöl Belediyesi’nin kamulaştırma çalışmalarıyla genişletilerek düzenli otoparka dönüştürüldü.

MERKEZE NEFES ALDIRACAK

Çarşı bölgesinin giriş kapısı hüviyetindeki 4500 m2 alan üzerinde, aynı zamanda Bankalar Caddesinin de hemen yanında yer alan bölgede 150 kapasitelik otopark düzenlemesi tamamlanıp hizmete girdi. Bugün, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeler ile Yenice Mahalle Muhtarı Halil Peynirci İnegöl’ün kalbine nefes aldıracak uygulama alanını ziyaret etti.

BAŞKAN TABAN’DAN FİLİSTİN VURGUSU

Otopark incelemesi yaparken açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, Filistin’de yaşananlara dikkat çekti. Alper Taban, “Filistin’de bugün yine Cuma vesilesiyle orada bir kez daha çıkarılan zorluklar bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. İsrail’i lanetliyor ve Allah’a havale ediyorum. Şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” sözlerini kullandı.

KAMULAŞTIRMALARLA ALAN GENİŞLETİLDİ

Çardak Otoparkının hizmete açıldığını duyurmak için burada bulunduklarını ifade eden Başkan Taban, “Şehrimizin büyümesine paralel olarak otoparklarımızı büyütmeye ve çoğaltmaya gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz alan Nuri Doğrul Caddemizin sıfır noktasında başlayıp kar kısma doğru uzayan bir alan. Burada çalışma arkadaşlarımızın uzun zamandır yaptıkları çalışmalarla bugün bu noktaya geldik. Yaklaşık 7-8 milyonluk kamulaştırmalar yapıldı. Yine diğer alanda yapılan kamulaştırmalar var ve burada 150 araçlık otoparkı hizmete açmış bulunuyoruz. Düzenli bir otopark oluşturmuş olduk burada” dedi.

YENİ OTOPARKLAR YÜKSELİYOR

Dönem içerisinde İnegöl’de 3 bin kapasitelik otopark ürettiklerini de söyleyen Başkan Taban, sözlerine şöyle devam etti: “Yenilerini de şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda yapımı tamamlanacak olan Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı ile Merkez Park projelerimizin altında da toplamda 400 araçlık otoparkımız hizmete girecek. Yine buradan çıkan ekiplerimiz hemen karşı bölgede Letafet Sokakta kamulaştırılan alanlarda otopark çalışmalarına başladı. Arkadan gelen ciddi anlamda otopark çalışmamız olacak. Bugün otopark vesilesiyle bir aradayız ancak şehrimizde her alanda yatırımlarımız var. Altyapıdan sosyal donatı alanlarına, kaldırımlar, içme suyu bütün çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Son dönemde de spor yatırımları, sosyal konut yatırımlarımız Milletvekilimiz Ayhan Salman ve İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş’un desteği ile devam ediyor. Çok güzel bir noktaya getirdik. Ben yapılan tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE DAVET

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da yaptığı açıklamada Filistin’de yaşanan mezalimi kınadığını dile getirdi. İstanbul’da düzenlenecek Büyük Filistin Mitingine tüm ilçe halkını davet eden Ayhan Salman, “Yarın İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük Filistin mitingine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Filistin’de dünyanın gözlerini yumduğu bir olay yaşanıyor. Medeni olduğunu iddia eden batının sessiz kaldığı, daha önce de defalarca yaşadığımız bir olayı tekrar yaşıyoruz. İnşallah rabbim Müslümanları bir ve beraber eder de bu meseleyi çok daha hızlı bir şekilde çözebiliriz” dedi.

“İNEGÖL’ÜN SORUNLARINI ÇÖZEBİLMEK ADINA GAYRET SARF EDİYORUZ”

Ayrıca İnegöl’ün büyümeye devam ettiğini de dile getiren Ayhan Salman, “İnegöl merkezimizde yaşanan bu büyüme ve araç sayısının da hızla artmasıyla trafik ve parklanma noktasında ihtiyaçlar da doğuyor. Bu manada Belediye Başkanımız hem İnegöl Belediyesi olarak hem Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle elimizden geldiği kadar İnegöl’ün otopark ve trafikle ilgili sorunlarını çözebilmek adına gayret sarf ediyoruz. Bugün de burada önemli bir hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnegöl’ün içerisinde böyle her bölgede mümkün olduğu kadar bazen kamulaştırmayla bazen farklı metotlarla inşallah vatandaşlarımızın arabalarını ücretsiz bir şekilde bırakabilecekleri alanlar oluşturmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.