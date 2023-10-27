DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, beş yıl önce temelleri atılan ve sonunda kapılarını açan Türkiye'nin en büyük karma projesi olarak şehrin sosyal yaşamına benzersiz bir dokunuş getiriyor. Bu özel projenin hayata geçirilmesinde, Atış Grup ve Pars Toprak Sanayi A.Ş.'nin katkıları yer alırken, Fiba Commercial Properties ise kiralama ve yönetim faaliyetlerini üstlenmiştir.

DownTown Bursa, çeşitlilik açısından zengin bir içeriğe sahip. İçinde cadde mağazaları, restoranlar, müzeler, sinema salonları, performans sanatları merkezi, Avrupa'nın en büyük gösteri havuzu, büyüleyici animasyonlu led ekranlar ve şehrin en büyük aile eğlence alanı gibi birçok farklı olanak barındırıyor. Böylece Bursalıları, dünya markalarıyla tanıştırarak sosyal yaşamlarını daha da zenginleştiriyor.

Atış Şirketler Grubu, DownTown Bursa projesiyle konut ve perakende sektörüne yepyeni bir perspektif sunuyor. Geçtiğimiz yıl, Atış Invest ve Türkiye'nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi olan Re-Pie Portföy ile işbirliği yaparak, özel gayrimenkul yatırım fonu (GYF) aracılığıyla DownTown'a yatırım yapma fırsatı sunmuştu. Geçen yıl duyurulan Re-Pie Portföy Atış Invest Downtown AVM GYF, yatırımcılara temmuz ve ekim aylarında ilk kâr payı ödemelerini yaparak getiri sağlamaya başlamıştır.

"Hayallerin Şehri" olarak adlandırılan DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, 200 seçkin marka ile şehir sakinlerine farklı bir alışveriş deneyimi vadediyor. Ayrıca, 17 bin metrekarelik yeşil alan, Türk ve dünya mutfağının en seçkin lezzetleri ve konferans salonları gibi özelliklerle ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Bu projenin öne çıkan bir diğer yanı, Bursa'da ilk kez yer alacak birçok markaya ev sahipliği yapmasıdır. DownTown Bursa'da, temel yaşam ihtiyaçlarından lükse kadar farklı seçenekler sunulacak, bu da yeme-içme, giyim, aksesuarlar, ev tekstili, sağlık, kişisel bakım, teknoloji ve müzik aletleri gibi birçok farklı ihtiyacın üst düzey bir kaliteyle sunulacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca, sokak lezzetlerinin de sunulduğu bu konseptte, Bursa'da ilk kez görülecek 30 yeni marka da yer alıyor. Ünlü markalar, yeni konseptleriyle DownTown Bursa'da ilk kez deneyimlenmeyi bekliyor. Bu proje, şehrin sosyal yaşamına büyük bir canlılık katıyor.

Bursa, sanat, eğlence ve müziğin yeni adresi olan DasDas'a ev sahipliği yapmaya başlıyor. Türkiye'nin en üretken multipleks performans merkezi olan DasDas, 6 yıldır İstanbul ve yurt içi ile yurt dışı turnelerde kültür-sanat severlerle buluşuyor ve Ekim 2023 itibariyle Bursa DownTown'da misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

DasDas, kendi prodüksiyonu olan tiyatrolardan konserlere, çocuk oyunlarından atölyelere, oyunculuk akademisinden festivallere ve sergilere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca, bünyesindeki X Media Art Museum, Smash Restoran ve Bursa'da ilk kez açılacak olan DasDas Sinema ile birlikte sahne sanatlarıyla mutfak sanatlarını, ağız tadıyla eğlenceyi bir araya getirecek.

DownTown Bursa, yaşam ve eğlence merkezi, Meditown Sağlık Merkezi ve sosyal yaşam alanlarına ek olarak bin 8 farklı tipte konut ve rezidansı barındırıyor. Aynı zamanda şehrin ilk lüks konseptli oteli olan Intercontinental Bursa da bu kompleks içinde bulunuyor.

Ahmet Atış, Atış Şirketler Grubu CEO'su olarak yaptığı açıklamada, Bursa'ya yeni bir AVM konsepti olan "aile ve yaşam merkezi" kazandırdıklarını söyledi. 72 bin metrekarelik kiralama alanıyla yüzde 99'luk kiralama oranına ulaşan proje, yüzde 68 doluluk oranıyla hizmete açıldı ve Ekim ayının sonuna kadar yüzde 95 doluluk bekleniyor. Bu proje, sadece perakende değil, kültür ve sanatla da iç içe olan bir AVM olarak öne çıkıyor.

Ahmet Erdönmez, Pars Toprak Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak projeyi "Bursa'ya ekonomik ve kültürel değerler katma" amacıyla hayata geçirdiklerini ifade etti. 3,500 metrekarelik bir müze ve Bursa'ya yakışır festivaller için ideal bir alan sunacaklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Toplam 3 milyon 430 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Her sene 50 bin nüfusu artan, sanayileşmeyle ilgili ciddi açılımları olan, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi önemli şehirlerin ortasında bulunan bir konumdan bahsediyoruz. Tarihi ve kültürel olarak gelişen şehirlerin böyle marka projelere de ihtiyacı var. Aslında DownTown bu manada ortaya konmuş bir iradedir" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, dünya genelinde daha güçlü bir Türkiye'yi temsil etmenin önemine dikkat çekti ve bu projenin Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü artıracağını belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın sadece bir ticaret şehri olmadığını, aynı zamanda bir alışveriş merkezi haline geldiğini söyledi ve bu proje ile şehre yeni bir dinamizm katacağına inandığını ifade etti.

Açılış töreninin ardından katılımcılar, AVM'deki alanları gezerek Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış'tan bilgi aldı.