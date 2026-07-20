Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş olan Sufi E. (16) ile Burak P. (16) arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iki genç yanlarındaki bıçaklarla birbirlerini yaraladı.

Kavgada Sufi E. kolundan, Burak P. ise karnından bıçaklandı. Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Burak P., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.