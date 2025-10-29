Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze’de çöken binanın enkazından bir vatandaşın sesinin alındığını belirterek, "9 binamızı tahliye ettik. Bu tamamen tedbiren yapıldı. 9’uncu binamızda da tereddüt üzerinde boşaltılma oldu. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, amirleriyle sorumlularıyla burada. Tüm amacımız vatandaşlarımıza ulaşabilmek" dedi.

Vali Aktaş, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çökmenin neden kaynaklandığıyla ilgili teknik ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aktaş, "Araştırmalar tüm boyutlarıyla devam ediyor. Çökmenin neden kaynaklandığıyla ilgili teknik ekipler çalışmalarına devam ediyor. Şuana kadar yakınlarıyla birlikte teyit ettiğimiz bir ailenin gece binada olduğu ve şuanda da maalesef enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Anne, baba ve 3 çocuk, toplam 5 kişinin binada yaşayan enkaz altında olduğu değerlendiriliyor. Ses olayı doğru. Bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız. Ona ulaşmaya çalışıyorlar" dedi.

"Savcımız görevlendirildi, onlar da çalışıyorlar"

Tüm ekiplerin olay yerinde olduğunu ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:

"Savcımız görevlendirildi, onlar da çalışıyorlar. Emniyetten arkadaşlarımız olayla ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. 375 arkadaşımız arama ve kurtarma çalışmalarında görev alıyorlar. Zemin altı görüntüleme cihazlarımız, arama kurtarma 5 köpeğimiz, 8 zemin arama kameramızla vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda ulaşmayı temenni ediyoruz."

"Tedbiren 9 bina tahliye edildi"

Bölgedeki 9 binanın tedbir amacıyla tahliye edildiğini bildiren Vali Aktaş, "Çalışma boyunca binalarda mevcut tahliye ettiğimiz binalarda herhangi bir şey tespit edilmemiş olmakla birlikte, çalışma bölgesine yakın binalarda 8 binamızı, bir de biraz önce ilave edildi, 9 binamızı tahliye ettik. Bu tamamen tedbiren yapıldı. 9’uncu binamızda da tereddüt üzerinde boşaltılma oldu. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, amirleriyle sorumlularıyla burada. Tüm amacımız vatandaşlarımıza ulaşabilmek. Gücümüzü arama kurtarma faaliyetlerine verdik. Olayın meydana gelişiyle ilgili elimizde somut bilgi yok. Netleşince gerekli açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Binayla ilgili 112’ye, CİMER’e, Valiliğimize, AFAD’a herhangi bir müracaat söz konusu değildir"

Vali Aktaş, dün bu bina ile ilgili 112’ye ulaşan herhangi bir ihbar olmadığını da belirterek, "Bina 2012 yılında yapılmıştı, 2013 yılında da iskanını almıştır. Binayla ilgili 112’ye, CİMER’e, Valiliğimize, AFAD’a herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Bu olaydan çok önce bölgedeki bir binayla ilgili, onunla ilgili gerekli çalışmalar yapılmış. Bu olaydan çok çok önce. Onunla ilgili gerekli çalışmalar yapılmış" diye konuştu.