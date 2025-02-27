İlk olay Ertuğrulgazi mahallesindeki bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Hazer K., yerde bulduğu hapları şeker zannedip içti. Fenalaşan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkinci olay yine aynı mahalledeki başka bir evde meydana geldi. 3 yaşındaki Fatih A., yerde bulduğu hapı şeker zannedip yuttu. Fenalaşan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hazer K. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, Fatih A. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Şerife öz