İlk kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzeri Cerrah kavşağında meydana geldi. Sürücü Berat Y.(20) yönetimindeki 16 BHR 651 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.



Diğer kaza ise Avarlar kavşağında meydana geldi. Sürücü Beytullah Ü.(17) yönetimindeki 16 BTK 570 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Her 2 sürücü de olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.