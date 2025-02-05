Bu kapsamda, 2024 yılı Haziran ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kuruluna (UKOME) başvuruda bulunarak Burhaniye Mahallesi’ndeki Adliyeciler Sokak ile Ekremiye Sokak’ta tek yön uygulamasına geçilmesini talep etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan karar doğrultusunda, söz konusu sokaklarda tek yön uygulaması bugünden itibaren başladı.

2 SOKAKTA TEK YÖN UYGULAMASI BAŞLADI

UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda Adliyeciler Sokak Kemalettin Sami Paşa Caddesi istikametinden İstiklal Caddesine gidiş yönünde tek yön oldu. Ekremiye Sokak ise İstiklal Caddesi istikametinden Kemalettin Sami Paşa Caddesi istikametine tek yön gidiş olarak düzenlendi. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sokaklardaki tek yön uygulamasının başladığını duyurdu.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün ilçe trafiğinin düzenlenmesi adına tek yön ve benzeri trafik düzenlemelerine devam edeceği ifade edildi.