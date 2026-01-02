2025 yılında yapılan sosyal yardım verilerini paylaşan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, 2025 yılı içerisinde İnegöl’de 22 bin 448 kişiye ve 10 bin 323 haneye, toplam değeri 278 milyon 662 bin 424 lira 79 kuruş olan nakdi ve ayni yardım yapıldı.

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Açıklamasında birlik ve dayanışma mesajı da veren Arslan, “2025 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ihtiyaç sahibi 22.448 kişiye ve 10.323 haneye toplam değeri 278.662.424,79 TL olan nakdi ve ayni destek sağlanmıştır. Allah devletimize zeval vermesin inşallah…” ifadesini kullandı.

