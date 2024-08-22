İnegöl’de 3 mahallede saat 09.45-16.30 saatleri arasında yapılacak olan su kesintisiyle ilgili BUSKİ İnegöl Müdürlüğünden açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İnegöl; Osmaniye Mh. Arzu Sk. Müt. Çalışması kaynaklı şebeke hattına zarar verilmiştir. 09.45-13.00 saatleri arası bölgede su kesintisi olacaktır. (Süleymaniye Mh. Etkilenir)

İnegöl ; Fatih Mh. Sanayi Cd Müt çalışması kaynaklı şebeke hattına zarar verilmiştir. 12.15-16.30 saatleri arası bölgede su kesintisi olacaktır.”

Kaynak: YAVUZ YILMAZ