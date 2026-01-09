TOKİ, 2026 yılının ilk altı ayında geçerli olacak taksit artış oranını duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, memur maaş artışına bağlı olarak satışa sunulan TOKİ projelerinde, geri ödemeye esas borç bakiyeleri ile taksit tutarlarında güncellemeye gidilecek.

Bu doğrultuda, 1 Temmuz–31 Aralık 2025 dönemine ilişkin memur maaş artış oranı dikkate alınarak hesaplama yapılacak. Söz konusu döneme ait artış oranı yüzde 15,57 olarak belirlenirken, bu oran 2026’nın ilk yarısı boyunca taksitlere yansıtılacak.

TOKİ, eski projelere ait taksit artış oranını yüzde 10,34 olarak açıkladı.

Buna göre; TOKİ tarafından daha önce inşa edilerek satışa sunulan projeler ile 03/04/2001 tarihli ve 24362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, T. Emlak Bankası A.Ş.’den TOKİ’ye devredilen projelerde, geri ödeme esas alınan borç bakiyeleri ve taksit tutarları güncellenecek. Güncellemede, 1 Temmuz 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ait memur maaş artış oranı (%15,57), TÜFE (%12,19) ve Yİ-ÜFE (%10,34) verileri dikkate alınarak, bu oranlar arasındaki en düşük artış oranı esas alındı. Böylece uygulanacak artış oranı %10,34 olarak belirlendi.

Aynı şekilde, TOKİ tarafından satışı yapılan arsaların geri ödeme borç bakiyeleri ve taksit tutarları da yüzde 10,34 oranında artırıldı.