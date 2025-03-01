Turgutalp Mahallesi’nde müteahhit çalışması sırasında meydana gelen su patlağı nedeniyle tamirat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Orhaniye, Sinanbey, Mesudiye ve Süleymaniye Mahallelerinde ise su kullanım yoğunluğuna bağlı olarak basınç düşüklüğü yaşandığı ve bu nedenle özellikle üst katlara su çıkmadığı bildirildi.

BUSKİ ekiplerinin arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, vatandaşların güncel bilgi almak için 185 numaralı hattı arayabilecekleri duyuruldu.