Hayriye Mahallesi meydanında yer alan spor alanında gerçekleştirilen voleybol turnuvasına bu yıl hayırsever iş insanı Ergün Atabay'ın adı verildi. Müthiş geçen final maçını 3-2 kazanan Skaleti Gençlik şampiyon olurken ikinciliği Cambazebi, üçüncülüğü Hinkiladze elde etti.

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Kupa töreninde konuşan Hayriyespor başkanı Barış Arslantaş; "Bu turnuvayı yıllardır başarıyla gerçekleştiriyoruz. Niyetimiz yıllarca bu etkinliğe devam etmek. Bu alanın yenilenmesine katkıda bulunan Ergün Atabay, İlhan Özbay, İrfan Özbay ve Orhan Özbay' a çok teşekkür ederim. Spor alanımız hayırseverlerin katkılarıyla çok güzel oldu" dedi.

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Törende Rümeysa Erdem en iyi kadın sporcu, Rasim Güzel en iyi veteran sporcu seçildi. Yapılan mini anket sonucunda; Aydın Demirhan, Beytullah Malçok, Yunus Emre Yılmaz, Berkay Suvat, Timurhan Baytekin ve Cemalettin Malçok en iyi altı sporcu olarak seçildi.

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Kaynak: ÖZNUR DEDE