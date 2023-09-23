Hayriye mahallesinde meydana gelen olayda yaşlı kadın evinin bahçesinde kendini asara canına kıydı.

Olay saat saatlerinde İnegöl'ün kırsal Hayriye mahallesindeki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Sultan B.(73), intihar kararı aldı. Kadın, evinin bahçesinde iple kendini asarak canına kıydı. Sabah saatlerinde ailesi kadını öyle görünce şoke oldu.

Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının ölümünü tespit ettiler.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede