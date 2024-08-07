Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl’de 7-14 Ağustos tarihleri arasında Açıkhava sineması gösterimi yapacak. 7 farklı mahallede 2 film gösterimi olacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarının gelmesiyle Açıkhava Sineması gösterimleri başladı. 7-14 Ağustos tarihleri arasında İnegöl'de 7 farklı  mahallede açık hava sineması yayınlayacak. 
İşte sinema programı;

  • 7 Ağustos 2024, Çarşamba
    Film: Coco (Animasyon)
    Saat: 20.30
    Yer: Burhaniye Mahallesi, Cumartesi Pazarı Pazar Alanı, İnegöl

  • 8 Ağustos 2024, Perşembe
    Film: Coco (Animasyon)
    Saat: 19.30
    Yer: Akhisar Mahallesi, Kapalı Pazar Yeri, Bursa

  • 8 Ağustos 2024, Perşembe
    Film: Bülbülü
    Saat: 21.30
    Yer: Akhisar Mahallesi, Kapalı Pazar Yeri, Bursa

  • 9 Ağustos 2024, Cuma
    Film: Coco (Animasyon)
    Saat: 20.30
    Yer: Cerrah Mahallesi, Cerrah Pazar Yeri

  • 12 Ağustos 2024, Pazartesi
    Film: Coco (Animasyon)
    Saat: 20.30
    Yer: Ortaköy Mahallesi

  • 13 Ağustos 2024, Salı
    Film: Coco (Animasyon)
    Saat: 20.30
    Yer: Bilalköy Mahallesi

  • 14 Ağustos 2024, Çarşamba
    Film: Coco (Animasyon)
    Saat: 20.30
    Yer: Boğazköy Mahallesi

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Kaynak: BÜLTEN