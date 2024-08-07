Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl’de 7-14 Ağustos tarihleri arasında Açıkhava sineması gösterimi yapacak. 7 farklı mahallede 2 film gösterimi olacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarının gelmesiyle Açıkhava Sineması gösterimleri başladı. 7-14 Ağustos tarihleri arasında İnegöl'de 7 farklı mahallede açık hava sineması yayınlayacak.
İşte sinema programı;
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7 Ağustos 2024, Çarşamba
Film: Coco (Animasyon)
Saat: 20.30
Yer: Burhaniye Mahallesi, Cumartesi Pazarı Pazar Alanı, İnegöl
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8 Ağustos 2024, Perşembe
Film: Coco (Animasyon)
Saat: 19.30
Yer: Akhisar Mahallesi, Kapalı Pazar Yeri, Bursa
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8 Ağustos 2024, Perşembe
Film: Bülbülü
Saat: 21.30
Yer: Akhisar Mahallesi, Kapalı Pazar Yeri, Bursa
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9 Ağustos 2024, Cuma
Film: Coco (Animasyon)
Saat: 20.30
Yer: Cerrah Mahallesi, Cerrah Pazar Yeri
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12 Ağustos 2024, Pazartesi
Film: Coco (Animasyon)
Saat: 20.30
Yer: Ortaköy Mahallesi
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13 Ağustos 2024, Salı
Film: Coco (Animasyon)
Saat: 20.30
Yer: Bilalköy Mahallesi
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14 Ağustos 2024, Çarşamba
Film: Coco (Animasyon)
Saat: 20.30
Yer: Boğazköy Mahallesi