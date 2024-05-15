İnegöl Kemalpaşa mahallesinde bir evde meydana gelen olayda spiralle parmaklarını kesen adam yaralandı.

Olay Kemalpaşa mahallesi Sefa sokakta bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Recep K.(69) spiral makinesiyle demir kesmeye başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elinin iki parmağını kesti. Yaralanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından yaralı, Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU