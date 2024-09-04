İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokak'ta yer alan semt sahası ve çocuk oyun alanını modernize ederek, bölgeye çağdaş bir yaşam alanı kazandırdı. Kosova'nın bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olarak bilinen ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kurucularından olan Adem Yaşari'nin adını taşıyan bu alan, düzenlenen coşkulu bir törenle hizmete açıldı.

Toplamda 1250 metrekarelik bir alana sahip olan parkta; 330 metrekare yeşil alan, 290 metrekare saha alanı, 170 metrekare çocuk oyun alanı ve 460 metrekarelik sert zemin ile oturma alanı yer alıyor. Yapılan bu kapsamlı düzenlemeler sonucunda, semt sakinleri için modern bir sosyal yaşam alanı oluşturuldu.

Ayrıca, bu alana verilen Adem Yaşari ismi, Kosova'nın bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekiyor. 1990'lı yıllarda Yugoslavya'nın dağılma sürecinde artan Sırp milliyetçiliğine karşı direniş gösteren ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nu kurarak komutanlık yapan Adem Yaşari, 1998 yılında ailesi ve misafirleriyle birlikte Sırp güçlerinin saldırısı sonucunda hayatını kaybetmiş bir halk kahramanı olarak anılıyor. Bu anlamlı isimle, İnegöl'deki yeni yaşam alanı, Kosova'nın bağımsızlık mücadelesini de simgeliyor.

PETLA ŞÖLENİ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI

Revize çalışmaları bir süre önce tamamlanan semt sahası ve çocuk oyun alanı, İnegöl Rumeli Derneği’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Petla Şöleni kapsamında düzenlenen coşkulu törenle açıldı. Açılış törenine İnegöl protokolüyle birlikte şölen için yurt dışından gelen çok sayıda misafir de katıldı.

ADEM JASHARİ PARKI KARARI GEÇTİĞİMİZ YIL ALINDI

Adem Yaşari parkının açılış töreni Salı akşamı yapıldı. 19.30’da Süleymaniye Mahallesinde yapılan mini bir kortejle başlayan program, akabinde açılış töreniyle devam etti. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, “Bugün aramızdan Makedonya’dan çok değerli misafirlerimiz var. Kendilerine katılımları için teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de İnegöl Belediye Başkanımıza etmek istiyorum. Geçen yıl kendisiyle Mitroviça’ya gittiğimizde orada Adem Yaşari’nin kompleksine gittik. Orada Başkanımızla yaptığımız istişarede ziyaretten dönüşte bu parkın Adem Yaşari Parkı olması kararlaştırıldı. Bugün de açılış vesilesiyle bir aradayız” dedi.

“BİZİ KARDEŞÇE AĞIRLADINIZ”

Açılışta bulunan Üsküp Çair Belediye Başkanı Visar Ganiu ise “Burada bulunmaktan çok memnun ve mutluyum. Bizi böyle güzel ağırladığınız için teşekkür ederiz. Kardeşçe bizleri ağırladınız. Bizler buraya Adem Yaşari parkının açılışı için geldik. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“MİTROVİÇA İLE GÜZEL BİR KARDEŞLİK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDEYİZ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Rumeli Derneğinin 2’ncisini düzenlediği Petla Şöleni kapsamında bu akşam İnegöl Belediyesi’nin revizesini yaptığı Adem Yaşari parkının açılışı için bir araya geldiklerini söyledi. Taban, “İnegöl’ümüzde pek çok etkinlik ve çalışmalarımız oluyor. Bir de bunun kardeş şehirler tarafından buluşmaları oluyor. Mitroviça’da bizim kardeş şehrimiz. Mitroviça’ya yaptığımız ziyarette orada Belediye Başkanımız ve heyetlerle çok güzel kardeşlik ilişkisi içerisindeyiz. Zaman zaman onlar bizim programlarımıza geliyorlar, biz de zaman zaman onların programlarına katılıyoruz. Güzel bir dostluk köprüsü, kültürel bir bağ kurulmuş oldu. Ben bu süreçte Serkan Başkanımız ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu irtibatların sağlanmasında onların da katkı ve destekleri var” dedi.

İNEGÖL BİR KÜLTÜR MOZAİĞİ

İnegöl’ün kültürel zenginliğinden de söz eden Başkan Taban şöyle devam etti: “Bizim şehrimiz tam bir kültür harmanı, kültür mozaiği. Bu şehir içerisinde 81 vilayetten yaşayan vatandaşlarımız var. Yine aynı şekilde Balkanlardan, Kafkaslardan, Türki Cumhuriyetlerden ve farklı ülkelerden buraya gelip yaşayan, çalışan insanlar var. Biz her birine bu şehre kattıkları değer için çok teşekkür ediyoruz. Arnavut kökenli hemşerilerimiz de bu şehre her zaman değer kattılar. Gerek kültürel etkinlikler gerek örf ve adetlerin yaşatılması, yansıtılması anlamında çok büyük katkı koydular. Ticari ve ekonomik anlamda çok büyük katkılar koydular. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

“ADEM YAŞARİ’NİN BİR PARKIMIZDA İSMİNİ YAŞATMAK BİZLER İÇİN DE BÜYÜK BİR GURUR VESİLESİ”

“Halk kahramanları kolay yetişmiyor. Adem Yaşari’den Allah razı olsun. Özellikle Kosova’nın kurtuluşunda büyük bir hikayenin başlangıcını, fitilini ateşleyen bir halk kahramanı kendisi. Ben müzesini gezdiğimde ciddi anlamda etkilendim. Burada da bir parkımızda ismini yaşatmak bizler için de büyük bir gurur vesilesi. İnşallah Cenabı Allah hiçbir yede savaşa fırsat vermesin, kötüye fırsat vermesin. Bugün Gazze’de, Filistin’de yaşanan zulmü hep beraber izliyoruz. Onun için cenabı Allah hiçbir zaman kötüye fırsat vermesin. Onun için ben bugün açılışını yapacağımız park sembolik olsa da anlamının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Burada emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.”

Konuşmalar sonrası kurdele kesimiyle parkın açılışı yapıldı. Akabinde Rumeli Derneği Petla Şöleni kapsamında İnegöl ve yurt dışından gelen halk dansları ekiplerinin dış park gösterileri bu alanda gerçekleştirildi.