MECLİS ÜYESİ SIRALAMASI

Seçim kapsamında AK Parti ve MHP teşkilatları sıralama konusunda pazarlıklara yakında başlayacak. Toplantı yapıp listeyi hazırlayacaklar. Tabi toplantıda meclis üyelikleri sıralaması çok da çekişmeli geçmeden hallolur. Öyle ki; AK Partinin ilçede yüzde 50'lik bir seçmeni var. Fakat MHP'ye Başkan Yardımcılığı kontenjanı tanınacak mı? Bu şuan kulislerde konuşulan önemli konular arasında. 16 Eylül de yapılan toplantıda MHP ilçe Başkanı Uğur Bayram, Başkan yardımcılığı ile alakalı konuya, "Dediğim gibi talebimiz yok ama yerelde söz hakkımızın olmasını istiyoruz." şeklinde cevap vermişti.

Tabi bundan benim anladığım ilçe yönetiminde MHP’den en az bir ismin olması yönünde. Bu başkan yardımcılığı, encümen üyelikleri ya da komisyon başkanlıkları olabilir.

2019 yerel seçimlerinde Cumhur ittifakının adayı Başkan Alper Taban yüzde 63,57 oranında oy almıştı. Bu oy oranında MHP'nin katkısı yadsınamaz. Tabi AK Parti genel merkezinin, Türkiye genelinde ittifakta Başkan yardımcısı kontenjanı koyma konusunda yaklaşımı olumsuz yönde. İnegöl de bir ilk yaşanır mı? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Hali hazırda kulislerde MHP’nin Bursa genelinde daha fazla ilçeyi istediği konuşuluyordu. Bu durum gerçekleşir mi bilmem ama son 5 yılda AK Parti’nin hizmet götürme noktasında mecliste büyük sorumluluk üstelenen MHP bu kez, söz hakkı talebinde daha ısrarcı olabilir. Her şeyi zaman gösterecek. Bizlerde gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Saygılarımla…