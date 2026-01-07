Kaza saat 23.30 sıralarında İnegöl girişindeki köprülü kavşak çıkışında meydana geldi.
Alanyurt'tan gelip Bursa'ya dönüş yapan Ethem Z.(17) yönetimindeki 16 MB 9501 plakalı Motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Batuhan B.(28) yönetimindeki 16 FY 299 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panikle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolun kenarındaki Alışveriş merkezi bahçesine uçtu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Mehmet Sevinç