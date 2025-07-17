İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri İnegöl meydanda sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında bisikletiyle zorlukla ilerleyen devrilmek üzere olay sürücü, ekiplerce durduruldu. Önce alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü Ali M.(60)'ye bir süre sonra ikna edilerek alkol testi yapıldı. Yapılan alkolmetre testinden 2.50 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü Ali M., polis ekiplerine, "Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok bir şeyi yok ki bunun. Beni bu akşam idare edin. Beni giderken seyredin bak." dedi.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK