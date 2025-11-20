Kaza saat 12.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu caddesinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde sürücü İlhan K.(36) yönetimindeki 16 T 5589 plakalı ticari taksi, yaya geçidinden geçen yayaları görünce durdu. Aynı yöne seyreden Cihan D.(36) yönetimindeki 16 AAK 408 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki ticari taksiye çarptı.

345A3919 3593 448F B2F4 12Cfdd04C875Çarpmanın etkisiyle hızlanan ticari taksi, yaya geçidinden geçmekte olan anne Merve A.(29) ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki Miraç A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve oğlu yaralandı.

3435E472 9Ab4 449F 9152 9B8E08D5Ca0EYaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Blur-28Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç