Kaza saat 12.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde sürücü İlhan K.(36) yönetimindeki 16 T 5589 plakalı ticari taksi, yaya geçidinden geçen yayaları görünce durdu. Aynı yöne seyreden Cihan D.(36) yönetimindeki 16 AAK 408 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki ticari taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hızlanan ticari taksi, yaya geçidinden geçmekte olan anne Merve A.(29) ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki Miraç A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve oğlu yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.