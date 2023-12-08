Olay dün sabah 05.00 sıralarında İnegöl'ün Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi.

Sokağa yürüyerek giren şüpheli park halindeki 16 ANH 999 plakalı aracın kapısını zorlayarak açtı. Araçtaki teyp ve malzemeleri alan şahıs, sokaktaki apartmanın girişine malzemeleri sakladı. 5 dakika sonra başka bir araçla olay yerine geldi. Geldiği apartmanın girişine sakladığı çaldığı malzemeleri araca koyarak kayıplara karıştı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Aracından malzeleri çalınaj şahıs, polis karakoluna giderek şikayette bulundu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro amirliği ekipleri, hırsızlarına peşine düştü. Ekipler, şüphelileri güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettiler. Şüpheliler Emre Ç. Ve Nevzat B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındılar.

Hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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