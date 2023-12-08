Pazaryeri-Bursa karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Gümüşdere köyü Ahıdağı mevkisinde seyreden Onurcan A. (25) idaresindeki 26 ACY 536 plakalı tır, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrildi.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Onurcan A. ile aynı araçta bulunan Metin E. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.