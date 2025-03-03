Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı; 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesine bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Boğazova'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Hüseyin R.(28) yönetimindeki 16 ADM 671 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücü ve yolcular Yasin D.(25), Şaban E.(28),Mirali S.(31) ve Alaaddin M.(29) kurtarmak için yoğun çaba harcadılar. Halatlarla yukarıya çekilen yaralılar, Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Yasin D. Ve Şaban E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.