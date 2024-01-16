Bursa İnegöl Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada 2 hafif ticari araç çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Cenon bulvarı üzerinde meydana geldi.

Sürücü Fahrettin İ.(38) yönetimindeki 16 SDJ 26 plakalı hafif ticari araç ile Sürücü Ferdi H.(25) yönetimindeki 06 FN 1504 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 06 FN 1504 plakalı araçtaki yolcular Nesim H.(48) ile Muhamed H.(8) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ