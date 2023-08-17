Mesudiye mahallesinde meydana gelen olayda alacak-verecek kavgasında kan aktı. Çiftlik sahibi bacağından tüfekle yaralandı.

Olay saat 08.30 sıralarında Mesudiye mahallesi Rehber Sokakta bulunan çiftlik önünde meydana geldi. İsmail K.(30), alacak-verecek nedeniyle Fami G.(39)'nin çiftliğinin önüne geldi. 2 kişi arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İsmail K. Aracından aldığı tüfekle Fami G.'ye ateş etti. Fami G. Sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor.