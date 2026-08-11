İnegöl’ün merkezinde Park Caddesi ile Ören Sokak arasında yer alan Kuğulu Park’ın toplam 25 bin metrekarelik alan üzerinde bulunduğunu belirten Başkan Alper Taban, mevcut düzenleme çalışmalarının 7 bin metrekarelik bölümde gerçekleştirildiğini, şimdi ise parkın devamındaki alanlarda da yeni çalışmalar yapılacağını açıkladı.

“Geçmişteki hatıraları yeniden canlandırmak istiyoruz”

Kuğulu Park’ın geçmişine ilişkin bilgiler veren Başkan Taban, alanın ilk olarak 1970’li yıllarda halk arasında “Havuzlu Park” olarak anıldığını söyledi.

Özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda vatandaşların yaz ve bahar aylarında parkta bir araya geldiğini belirten Taban, vatandaşların burada çay ve kahvelerini içerek sosyalleştiğini ve parkın İnegöl’ün önemli buluşma noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Kuğulu Park isminin ortaya çıkışına da değinen Taban, 1984 yıllarında Alibeyköy yakınlarına göç sırasında yaklaşık 14 kuğunun indiğini, kuğuların koruma altına alındığını ve uçamayan iki kuğunun tedavilerinin ardından bölgeye getirildiğini anlattı. Bu gelişmelerin ardından alanın “Kuğulu Park” olarak anılmaya başlandığını belirtti.

Parkta farklı yıllarda da çeşitli düzenlemeler yapıldığını kaydeden Taban, 2009, 2011 ve 2018 yıllarında çalışmalar gerçekleştirildiğini, 2011 yılında ise alana kuğu figürlü bir heykel yerleştirildiğini hatırlattı.

25 bin metrekarelik alanın 7 bin metrekaresi düzenlendi

Kuğulu Park içerisinde sağlık ocağı, Kafkas Folklor Derneği ve çeşitli kültürel amaçlarla kullanılan alanların bulunduğunu belirten Başkan Taban, parkın daha geniş bir bölümünde kapsamlı bir düzenleme yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Daha önce Atatürk heykelinin bulunduğu meydan ve çevresinde düzenlemeler gerçekleştirildiğini ifade eden Taban, yeni çalışmanın Atatürk heykelinin arka kısmından olimpik yüzme havuzu olarak adlandırılan bölgeye kadar uzanan alanda gerçekleştirileceğini belirtti.

Toplam 25 bin metrekarelik alanın bulunduğu Kuğulu Park’ta daha önce 7 bin metrekarelik bölümde düzenleme yapıldığını aktaran Taban, şimdi ise kalan bölümlerde çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

“Yeni İnegöl’ün uzun yıllar yaşayacak güzel bir alanı olacak”

Projenin henüz nihai haline ulaşmadığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Alper Taban, parkın geçmişteki anılarla geleceği bir araya getiren bir yaşam alanına dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Kuğulu Park’ta meydan, yeşil alan ve oturma alanlarının oluşturulması, vatandaşların günün her saatinde vakit geçirebileceği sosyal alanların artırılması planlanıyor.

Başkan Taban, parkın gece-gündüz, hafta içi ve hafta sonu vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği, ailelerin ve farklı yaş gruplarının kullanabileceği bir alan haline getirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Taban açıklamasında, daha önce düzenlenen alanların vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını ifade ederek, Kuğulu Park’ın da yeni İnegöl’ün uzun yıllar yaşayacak önemli sosyal alanlarından biri olmasını hedeflediklerini söyledi.

Çalışmaların kendi dönemlerine denk gelmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Taban, projede emeği bulunan çalışma arkadaşlarına ve ekibine teşekkür etti.