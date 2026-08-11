Bursa’da yapımı uzun süredir devam eden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nde açılış öncesi son aşamaya gelindi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hastanenin 15 Ağustos’ta Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini duyurmuştu. Gürkan ayrıca, Bursa'da iki yeni hastane projesi için de hazırlıkların başlayacağını açıkladı. Yeni projelerin ayrıntılarının henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını belirten Gürkan, hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı ile görüşmeler yapıldığını söyledi.

Gürkan, "Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Bursa açısından önemli bir sağlık yatırımı. 1325 yatak kapasitesine sahip. Dolayısıyla biz bunu bitirir bitirmez 2 tane daha hastane yapılacak. Onun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Gürkan, projelerin Sağlık Bakanı’nın Bursa ziyareti sırasında gündeme geldiğini, ardından Ankara’da da projelere yönelik sunumların yapıldığını ifade etti.

Gürkan, "Bu işi kamuoyuna ilan etmiyoruz. Ama projeleri de Bakan Bey'le, geçtiğimiz hafta Bursa'ya geldiğinde oturup konuştuk. Ankara'da da bu sunumları gerçekleştirdi. İnşallah açılışını yaptıktan sonra ardından diğer hastane çalışmalarına da başlatacağız" ifadelerini kullandı.