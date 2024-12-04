Gündemin 4. Maddesinde evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesi konusu görüşüldü.

Yıllık 181 milyon TL'nin atıkların bertaraf edilmesi konusunda harcandığının belirtildiği açıklamada geçtiğimiz yıl 35 TL olan evsel atık bedelinin 60 TL'ye, 110 TL olan küçük işletmelerin atıl bedelinin 216 TL'ye, 2020 TL olan Orta ölçekli işletmelerin atık bedellerinin 5 bin TL'ye, 4 bin 25 TL olan büyük işletmelerin atık giderlerinin 10 TL'ye çıkarılması istendi.

Buna göre evsel atık ücretlerinde yüzde 71, küçük işletme Yüzde 96, orta ölçekli işletmelerin yüzde 147, büyük işletmeler de ise yüzde 148 artış yaşandı.

Madde muhalefetin Red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: Yavuz Yılmaz