Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı mevkiinde seyir halinde olan Abdulgafar U. (37) yönetimindeki 16 KLA 51 plakalı otomobile iddiaya göre arkadan plakası ve sürücüsü belirlemeyen bir araç çarptı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yolun sağındaki kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Murat Avci