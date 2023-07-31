Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hamzabey Barajı çevresinde çektiği aylak leyleklerin sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Kuru bir ağacı mesken edinen yüzlerce leylek, doğaseverlerin yoğun beğenisini kazandı.

Her yıl yaz mevsimini İnegöl ilçesinde geçiren binlerce leylek, renkli görüntüler oluştururken, üreme erişkinliğine ulaşmamış genç leylekler ise gruplar halinde tarlalarda ve dere kenarlarında beslenerek vakit geçiriyor. Alper Tüydeş, bu leyleklere "aylak leylek" adını verdiklerini açıklıyor. Çünkü henüz yetişkin olmayan bu leyleklerin, eş ve yavru büyütme telaşı olmadığından dolayı aylak olarak nitelendirildiğini ifade ediyor.

Aylak leylekler, gündüzleri beslenirken geceyi bir arada kondukları ağaç veya çatılarda geçiriyorlar. İlçede kurumuş bir ağacı mesken tutan leylekler ise görenlere masalsı anlar yaşatıyor. Bu harika manzara, yolun hemen kıyısında bulunuyor ve insanlar araçlarından inerek bu muhteşem anların fotoğraflarını çekiyorlar.

Alper Tüydeş'in çektiği bu etkileyici fotoğraflar, doğaseverler arasında heyecan uyandırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. İnegöl ilçesi, doğal güzellikleri ve yaban hayatı çeşitliliği ile bilinirken, aylak leylekler de bölgenin önemli bir parçası haline gelmiş durumda.