İnegöl Belediyesi bayram öncesi düzenlemeler kapsamında bu hafta oto pazarının kurulmayacağını açıkladı. Arefe gününe denk gelen oto pazarı yerine, Mer-Pa kıyafet pazarı kurulacak.

NOTERLER KAPALI OLACAĞI İÇİN OTO PAZARI KURULMAYACAK

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İnegöl’de her hafta Cumartesi günleri Mer-Pa Pazar yerinde kurulan oto pazarı, bu hafta kurulmayacak. Cumartesi günü arefe olması nedeniyle nöbetçi noter uygulaması olmadığı, tüm noterlerin kapalı olacağı gerekçesiyle araç alım ve satımı yapılamayacağı için oto pazarı yerine Cumartesi günü Mer-Pa’da kıyafet pazarı kurulması kararlaştırılmıştır.”