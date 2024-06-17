Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Sürücü İbrahim Y. Yönetimindeki 34 CCN 822 plakalı otomobil ile sürücü Ali D. Yönetimindeki 16 AYH 938 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje çıkıp tabeleye çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile araçtaki yolcu Veysiye D. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE