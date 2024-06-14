İnegöl Esentepe mahallesinde bulunan bir sitenin dairesinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkikenen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Yangın Esentepe mahallesi Esenler caddesinde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine İtfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangında dumandan etkilenen kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE