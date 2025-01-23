Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Serhat K.(19) ile arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada.. Elindeki bıçakla Serhat K.(19)'yı bıçakla yaraladı. Şüpheli ve arkadaşları 16 NLM 32 plakalı otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştılar. Bıçakla yaralanan genç, özel araçla

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesi Bursa caddesi üzerinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarpıp kantar kısmında durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildiler. Araçta sıkışan yaralılar Sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Ağır yaralanan araçtaki yolculardan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.