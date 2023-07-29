Fatih Cami bahçesinde bulunan Derneğe ait çay bahçesinin işletmesiyle ilgili Dernek yönetimi ve işletmesini almak isteyen vatandaşlar arasından anlaşmazlıklar yaşandı. Vatandaşlar Kahvehanenin ihaleyle değil de ahbap çavuş ilişkisiyle verildiğini iddia ederken Dernek yönetiminden açıklama kısa sürede geldi. İşte detaylar…

Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Fatih Cami’nde yer alan Kahvehanenin işletmesiyle ilgili anlaşmazlıklar yaşandı. Fatih Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne ait olan kahvehanenin eski işletmecisi bırakınca yeni işletmeci aranmaya başlandı. Vatandaşlar yeni işletmecinin belirlenmesini beklenirken işletme bir başkasına verildi. İhale yapılmasını bekleyen vatandaşlardan N.Ç.’nin iddialarına göre Dernek Başkanı tarafından usulsüzce, bir başkasına verildi. Bu durumu sonradan öğrenen N.Ç. İnegöl Müftülüğü’ne ve Dernekler Büro Şefliği’ne dilekçe yazdı. Ayrıca vatandaş N.Ç. sonrasında savcılığa da suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı şu sözlere değindi:

” İddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” Yönetim Kurulu’muzun da kararıyla kahvehanemizin işletmesi üyelerimizden birine verilmiştir.”

Seher Yaşa