Başkan vekili Fevzi Dülger'in yönettiği toplantıda Boğazova bölgesinin imara açılması konusu görüşüldü.

Konuşma yapan Başkan vekili Fevzi Dülger, "İtirazı haklı bulup bu planı iptal etmiş. Daha sonra bizim İmar Müdürlüğü’müzde bununla alakalı çalışma devam etti. Niye burada biliyorsunuz? 2016 veya 2017 o zaman da burada yaklaşık 30 40 yıllık bir problem var. Bu problemi nasıl çözeriz diye bir çalışma yapılmış. Bu çalışmanın devamı müdürlükte devam ettiği için bu konu müdürlük teklifi olarak bize geldi. Bizde imar komisyonu olarak konuştuk. İmar Komisyonu Başkanı olarak konuşuyorum aynı zamanda. Oy çokluğuyla buranın aynı şekilde çözümü üretilmesi yönünde bir karar verdik. Lakin daha sonra yapmış olduğumuz görüşmelerde burasıyla alakalı Alper Başkanımızla da görüştükten sonra burayla alakalı genel bir konser şeklinde bir karar olmadığı sürece herhangi bir işlem yapmamak üzerine bir karar aldık. Bununla alakalı reddini oylayacağız. Yapmış olduğumuz işler de biliyorsunuz yaklaşık 40 yıldır burada belki sizlerin de yeri olanlar var, yapılmış olan yapılar var ama bunlarla alakalı daha önce çalışma yapılmış plan yapılmış. Belediye bu planı neden yapmış? Burayı kırsal turizm anlamında İnegöl’e kazandırmak adına yaptı. Ama mahkeme bu planı iptal etti. Mahkemenin İptal gerekçelerine baktığımızda gerekçelerden zaten başında olan mera kararını meradan çıkartılması kararının meradan çıkartılması. Burada eğer bir çalışma yapılacaksa önce meradan çıkartılması yönünde çalışma yapılması gerekiyordu İmar müdürlüğünün geçmişten gelen böyle bir çalışması vardı. İş bugüne bu şekilde geliyor, Bizde de bir komisyon olarak konuyu müdürlükten geldiği şekliyle değerlendirip bir karar aldık. Lakin başkan beyle de görüşmelerimizde bunu İnegöl Belediyesi meclisi bir kişi dahi istemiyorsa bu konuyla alakalı bir işlem yapmayalım. Kendi almış olduğumuz kararı gerekirse reddederiz şeklinde bir karar verdi." dedi.

Madde meclis üyelerinin oy birliği ile reddedildi. Bu karara göre Boğazova bölgesi yayla olarak kalacak.

Kaynak: Yavuz Yılmaz