Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde motosiklet ile çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet A. (28) yönetimindeki motosiklet cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan Sabri B. (63) ile çarpıştı. Kaza sonucu iki sürücüde yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Öznur Dede