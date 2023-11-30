İnegöl'de park halindeki bir aracı çalan şüpheli, aracı götürüp Mahmudiye mahallesindeki bir hurdacıya sattı. Hurdacı da aracı parçalamaya başladı. Bir vatandaş durumu görünce polise haber verdi. Polis ekipleri işyerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında parçalanmış araç bulundu. Hurdacı R.B. ve aracı çalan şüpheli Resul Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şahıs, sorgulamalarının ardından Adliyeye sevk edildiler. Aracı çalan Resul Ç. Tutuklanırken, hurdacı R.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

HABER MERKEZİ