İnegöl'de hayvansever ve gönüllü öğrenciler Boğazköy barajı kenarında oluşturulan yaşam alanlarındaki can dostlarına unutulmaz bir yaşattılar.

İnegöl Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Hayvansever Filiz Karabulut önderliğinde hayvanseverler ve gönüllü liseli öğrenciler, boğazköy barajına giderek sokak hayvanlarının yaşam alanlarında ziyaret ettiler. Baraj kenarında oluşturulan yuvalarında yaşayan can dostlarını besleyen gönüllüler, yuvalarını da onardılar. Can dostlarıyla doyasıya bir gün geçiren gönüllüler, tüm ilçe halkını doğadaki sokak hayvanlarına destek vermeye davet ettiler.

Hayvanseverler adına açıklama yapan Filiz Karabulut,

Bugün şehir içinden, köylerden atılan can dostlarımız için bir organizasyon yaptık. Öğrencilerimiz var, değerli öğretmenlerimiz var. Kıymetli hayvansever dostlarımız var. Hep birlikte yaşam alanımızda bir çalışma yapıyoruz. Hep beraber, hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz. Kulübe bakımını yapıyoruz. Onların tabi öncelikle beslenmesini yaptık. Yani kışa biraz hazırlık yapıyoruz ve şu anda çevre doğa temizliği yapacağız yine hep birlikte. Dilerim bir gün bu can dostlarımız buralarda değil, yani şöyle bir ormanlık alan gördüğünüz gibi. Buralarda değil de inşallah hep bizimle birlikte şehir içlerinde yaşarlar diye umuyoruz ve biz de buralara gelmek zorunda kalmayız. Onlar da bizimle birlikte güzel bir hayat sürdürürler diye umuyorum. Umarım bir gün yine gelecek nesil aynı şekilde onlara daha çok kıymet verir ve bizimle hep birlikte yaşamlarını sürdürürler.

dedi.

Öznur Dede