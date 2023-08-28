Bursa İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Süleyman Dursun(30) yönetimindeki 16 VK 242 plakalı otomobil, aracın önüne aniden köpeğin çıkması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Tolga Çalışkan(30) ve Ömür Efe C.(11) yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ