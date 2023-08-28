Pendik’te mahalleyi basan bir grup genç silahla ateş etti. Plakaları sökülen araçlarda olay yerinden kaçan şahıslar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece geç saatlerde Pendik Güllübağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleyi basan bir grup genç, mahalledeki gençlerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Birkaç el ateş eden şahıslar, daha sonra plakalarını söktükleri araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri ise korku dolu o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı