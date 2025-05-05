Sizler bana şehidimin emanetisiniz. Ölene kadar yanınızdayım. Benim kanatlarım altındasınız" sözleri herkesi duygulandırdı.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sırasında görevdeyken mayına basarak şehit olan İstihkâm Uzman Çavuş Önder Özen (29), memleketi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çobanözü İlkokulu bahçesinde düzenlenen cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Anahtar Parti Genel Yavuz Ali Ağıroğlu, Başkanı milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin babası Hasan Özen, törende yaptığı konuşmada, "Vatan sağ olsun. Oğlum bu topraklar için can verdi. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Herkes hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.

"Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et"

Anne Havva Özen ise oğlunun tabutuna sarılarak metanetini korudu. Gelini Yeşim Özen’e sarılan acılı anne, "Ağlama kızım. Sizler bana şehidimin emanetisiniz. Ölene kadar yanınızdayım. Benim kanatlarım altındasınız" diyerek yürekleri dağladı.

Şehidin kardeşi Tayfun Özen de tabuta sarılarak, "Şehitlik herkese nasip olmaz. Allah’a şükür sana nasip oldu. Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et" dedi.

Şehit Önder Özen’in cenazesi, İl Müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi. Naaşı omuzlarda taşınan Özen, Türk bayraklarıyla donatılan yolda binlerce vatandaşın eşliğinde uğurlandı.